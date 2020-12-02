- Не боюсь ли я, что руководство отправит в отставку? Это вопрос не ко мне. Мое дело работать и выполнять те задачи, которые передо мной стоят, что я и делаю. Задача у нас одна - выиграть чемпионат и каждый год быть в Лиге чемпионов, - передает слова Семака пресс-служба "Зенита".
В матче 5 тура в группе F Лиги чемпионов "Зенит" проиграл на выезде "Брюгге" со счетом 0:3. Российский клуб набрал 1 очко в 5 встречах группового этапа, занимает последнее место и утратил все шансы на третью строчку в квартете и выход в евровесну. При жеребьевке группы сине-бело-голубые были "посеяны" из первой корзины как чемпионы России.
Семак: вопрос по отставке не ко мне. Мое дело - выполнять поставленные задачи, что я и делаю
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал комментарий после разгромного поражения от "Брюгге" (0:3) в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!