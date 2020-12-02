Берг: мы заслужили эту большую победу для "Краснодара". Счастлив, что теперь нас ждет Лига Европы

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал победу своего клуба над "Ренном" (1:0) в решающем матче 5 тура группового турнира Лиги чемпионов.

Фото: AFP