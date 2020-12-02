- Мы заслужили эту победу. Мы очень тщательно готовились к этому матчу, и забитый гол стал частью этих приготовлений. Это большая победа для "Краснодара". Благодаря ей мы смогли прервать неудачную для нас серию матчей. Я счастлив, что теперь нас ждет Лига Европы, - передает слова Берга пресс-служба УЕФА.
"Краснодар" в ключевом матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов против французского "Ренна" одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол на 71 минуте встречи забил шведский нападающий Маркус Берг. Эта победа позволила "Краснодару" набрать 4 очка и гарантировать себе третье место по итогам группового этапа с путевкой в 1/16 финала Лиги Европы. 34-летний Берг стал лучшим игроком матча по версии УЕФА. После пяти сыгранных туров места в группе E распределяются следующим образом: "Челси" - 13 очков, "Севилья" - 10 очков, "Краснодар" - 4 очка, "Ренн" - 1 очко.
Берг: мы заслужили эту большую победу для "Краснодара". Счастлив, что теперь нас ждет Лига Европы
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал победу своего клуба над "Ренном" (1:0) в решающем матче 5 тура группового турнира Лиги чемпионов.
Фото: AFP
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