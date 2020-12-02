- Мы зависим от иностранцев, все из которых являются лидерами и ключевыми игроками. Когда выпадает один - уже есть определенные сложности. Когда три-четыре, естественно, заменить их очень сложно, - передает слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.
"Зенит" набрал всего 1 очков в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов в группе с бельгийским "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и римским "Лацио". В последнем матче петербуржцы были разгромлены на выезде "Брюгге" со счетом 0:3. Это поражение лишило "Зенит" последних шансов на выход в евровесну.
Семак - о неудачном выступлении "Зенита" в ЛЧ: мы зависим от иностранцев
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил причины неудач клуба в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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