Петербургская команда проиграла на выезде со счетом 0:3.
"И про "Зенит", проигравший вновь… "Зенит" и до этого проваливался в Европе! Но так плох он прежде не был. Даже не по результату. По игре. Ее просто нет. Да и желания особого у игроков клуба не видно. Не видно было, причем и при 0:0, и при 0:3. Если не "заводит" Лига чемпионов, тут нужно что-то менять…" - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
"Зенит" набрал одно очко и занимает последнее место в группе F. Команда Сергея Семака потеряла шансы на евровесну.
Отметим, что в матче с "Брюгге" не смогли принять участие несколько игроков основного состава сине-бело-голубых - Ловрен, Караваев, Вендел, Дзюба.
В заключительном туре Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле примет дортмундскую "Боруссию". Встреча состоится 8 декабря.
В чемпионате России петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Губерниев - о "Зените": если не "заводит" Лига чемпионов, тут нужно что-то менять
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение "Зенита" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге".
Фото: УЕФА
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