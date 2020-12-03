Петржела - о "Зените": мне надоело на это смотреть

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением об игре петербургской команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Выступление "Зенита" в Лиге чемпионов - позор. Мне как болельщику надоело на это смотреть. Даже не знаю, в чем проблема. Плохие игроки или слабый тренер… А может, и то, и другое. Переживаю за Семака, но он уже не первый год проваливает Лигу чемпионов. Не удивлюсь, если в ближайшее время он покинет команду," - сказал Петржела.

44-летний Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года и в первом сезоне привел команду к чемпионству в чемпионате России. Повторил успех в следующем сезоне, сделав золотой дубль.

Вчера "Зенит" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл "Брюгге" со счетом 0:3 и потерял шансы на евровесну. Петербургская команда занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

В матче шестого тура Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле примет дортмундскую "Боруссию". Встреча состоится 8 декабря.

Напомним, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Зенит" также занял последнее место в своей группе.

67-летний Петржела возглавлял "Зенит" с ноября 2002 года по май 2006 год. В 2003 году завоевал с петербургской командой серебряные медали чемпионата России.

Источник: "Чемпионат"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Петржела Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Английские клубы не смогут подписывать игроков младше 18 лет из-за Брексита
Боярский - о "Зените" в ЛЧ: не позор, а большая неудача 7
"Фламенго" не будет продлевать аренду Педро Роши 1
"Иртыш": своих фанатов мы экстремистами не считаем 1
Омский суд признал объединение футбольных фанатов "Иртыша" экстремистской организацией 7
Радимов: в какой-то момент посмотрел на себя в зеркало и понял, что хватит уже жрать 3
Орлов: дай бог, чтобы "Зенит" возглавили Аршавин и Кержаков 15
Деменко: нужно больше доверять нашим футболистам. Если и должны быть легионеры, то высокого уровня 1
Быстров: "Краснодар" – молодцы, но не лучший клуб России 1
Петржела - о "Зените": мне надоело на это смотреть 10
Ловчев - о "Зените": на наших глазах разваливается команда 6
Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре 2
Деменко: в матчах Лиги чемпионов "Зенит" играл в какой-то степени высокомерно 1
Мостовой: во всех матчах Лиги чемпионов были моменты, но подвела реализация 2
Прохин: в матче с "Брюгге" все хорошо было до гола 4
Черевченко - лучший тренер РПЛ в ноябре 2
Губерниев - о "Зените": если не "заводит" Лига чемпионов, тут нужно что-то менять 3
Семак - о неудачном выступлении "Зенита" в ЛЧ: мы зависим от иностранцев 15
Мяч Зобнина в матче с "Динамо" признан лучшим голом ноября по версии РПЛ (видео) 5
Марио Фернандес стал лауреатом премии "Джентльмен года" 11
Берг: мы заслужили эту большую победу для "Краснодара". Счастлив, что теперь нас ждет Лига Европы 2
Семак: глубина нашего состава не позволяет "Зениту" конкурировать в Лиге чемпионов 21
Роналду забил в ворота киевского "Динамо" 750-й гол в своей карьере 1
Берг стал лучшим игроком матча "Краснодар" - "Ренн" по версии УЕФА 2
Семак: вопрос по отставке не ко мне. Мое дело - выполнять поставленные задачи, что я и делаю 45
Петржела: позорное выступление. В Европе смеются над "Зенитом" 16
Отмучились. «Зенит» с треском вылетел из еврокубков 13
Семак - о матче с "Брюгге": пенальти опять подкосил "Зенит" 23
Футболист "Зенита" Мостовой: в Лиге чемпионов нет ничего страшного. Можно играть со всеми 15
"ПСЖ" обыграл "МЮ" и другие результаты Лиги чемпионов 1
Все новости
-