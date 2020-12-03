"Выступление "Зенита" в Лиге чемпионов - позор. Мне как болельщику надоело на это смотреть. Даже не знаю, в чем проблема. Плохие игроки или слабый тренер… А может, и то, и другое. Переживаю за Семака, но он уже не первый год проваливает Лигу чемпионов. Не удивлюсь, если в ближайшее время он покинет команду," - сказал Петржела.
44-летний Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года и в первом сезоне привел команду к чемпионству в чемпионате России. Повторил успех в следующем сезоне, сделав золотой дубль.
Вчера "Зенит" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл "Брюгге" со счетом 0:3 и потерял шансы на евровесну. Петербургская команда занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.
В матче шестого тура Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле примет дортмундскую "Боруссию". Встреча состоится 8 декабря.
Напомним, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Зенит" также занял последнее место в своей группе.
67-летний Петржела возглавлял "Зенит" с ноября 2002 года по май 2006 год. В 2003 году завоевал с петербургской командой серебряные медали чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
Петржела - о "Зените": мне надоело на это смотреть
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением об игре петербургской команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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