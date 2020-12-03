"Молодцы, боролись до конца! Заслуженный триумф. Только такой ценой и добываются победы в ЛЧ, когда выкладываешься на сто процентов.
Если бы "Краснодар" был лучшей командой России, шел бы на первом месте в РПЛ. Но сейчас в таблице другие лидеры. По тому, как строится клуб, "Краснодар" можно признать одной из лучших команд страны", - передает слова Быстрова "Спорт-экспресс".
Напомним, что после победы над французской командой "Краснодар" обеспечил себе 3 место в группе Е Лиги чемпионов, которое позволяет попасть в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном матче группового этапа российской команде предстоит выезд в Лондон, где она сыграет с "Челси". Эта встреча не имеет турнирного значения, "синие" обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.
В Российской Премьер-Лиге "Краснодар" по итогам 16-и туров занимает 10-ю строчку, набрав 21 очко. 5 декабря команда Мурада Мусаева будет принимать на своем поле "Ротор" в рамках 17-го тура РПЛ.
Быстров: "Краснодар" – молодцы, но не лучший клуб России
Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал победу "быков" над "Ренном" (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: инстаграм Владимира Быстрова
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