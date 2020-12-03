"Для меня важно, что мы продолжаем борьбу в еврокубках. Теперь у "Краснодара" одна цель — побороться за победу в Лиге Европы, и нам нужно сосредоточиться на этой задаче", - сказал Кабелла.
Вчера "Краснодар" на своем поле в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл "Ренн" со счетом 1:0. "Быки" гарантировали себе третье место в группе и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.
В текущем сезоне 30-летний Кабелла в составе "Краснодара" провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.
Источник: Sport24
Кабелла: цель "Краснодара" - побороться за победу в Лиге Европы
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла рассказал о задачах в еврокубках.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!