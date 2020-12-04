Сафонов попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored представил команду недели по итогам матчей 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Фото: WhoScored

Позицию голкипера в символической сборной занял вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. 21-летний игрок сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче с "Ренном", который завершился победой "быков" со счетом 1:0.



Источник: WhoScored