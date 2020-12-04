"Четвертое место "Зенита" в группе стало шоком. Это, конечно, провал, другого слова не подберешь. Клуб с огромным бюджетом и хорошим подбором игроков хотя бы в Лигу европы попадать должен", - сказал Иванов.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил "Брюгге" со счетом 0:3. Это поражение окончательно оставило петербуржский клуб на 4-м месте в группе F Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака лишилась всех шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.
В последнем матче Лиги чемпионов "Зенит" сыграет против дортмундской "Боруссии". Игра пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало матча в 20:55 мск.
Источник: "СЭ"
Иванов: "Зенит" провально выступил в Лиге чемпионов
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов поделился впечатлением от выступления "Зенита" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Ахмат"
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