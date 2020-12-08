"С Левандовским не общался в последнее время. У меня даже нет такого, чтобы я общался с соперником за день или за два", - заявил Рыбус.
Встреча "Бавария" - "Локомотив" состоится в рамках шестого тура группового этапа ЛЧ. Игра пройдет завтра, 9 декабря. Начало – в 23.00 мск. Напомним, что во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" победила "железнодорожников" со счетом 2:1.
Источник: Чемпионат
Рыбус: с Левандовски в последнее время не общался
Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус сообщил, что перед матчем Лиги чемпионов с "Баварией" не разговаривал с партнером по сборной Польши – форвардом мюнхенцев Робертом Левандовски.
Фото: ФК "Локомотив"
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