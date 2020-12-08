"Неплохая игра по качеству, результат неприятный, как и вся кампания. Теперь надо сосредоточиться на оставшихся матчах РПЛ, восстановиться и готовиться к ним", - приводит слова Семака Sports.ru.
Напомним, что петербургская команда после 1-го тайма матча с "Боруссией" вела в счете, однако набрать очки им так и не удалось. В составе "Зенита" отличился Себастьян Дриусси. За "шмелей" забивали Лукаш Пищек и Аксель Витсель.
Семак - о матче с "Боруссией": результат неприятный, как и вся кампания "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!