- Главной причиной поражения стала потеря концентрации. Если бы "Зенит" провел весь матч, как до пропущенного мяча, неудачного результата с большой долей вероятности удалось бы избежать. Также стоит отметить, что сделанные Семаком замены не усилили игру в решающий момент, - цитирует Бубнова Sportbox.
"Зенит" в домашнем матче 6 тура группового раунда Лиги чемпионов уступил дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2. На 16 минуте матча счет открыл аргентинский нападающий хозяев Себастьян Дриусси, точный пас которому выполнил Алексей Сутормин. Во втором матче после двух замен у гостей и трех у сине-бело-голубых "Боруссия" смогла переломить ход матча - на 68 минуте отличился Лукаш Пищек, а на 78 минуте экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель принес победу немецкому клубу.
Бубнов - о поражении "Зенита" в ЛЧ: сделанные Семаком замены не усилили игру в решающий момент
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Зенита" от "Боруссии" Д (1:2) в матче 6 тура Лиги чемпионов.
Фото: AFP
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