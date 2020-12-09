Как сообщает в своем твиттере румынский журналист Эмануэль Рошу, судьи встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ- "Истанбул Башакшехир" заявляют, что тренер турецкой команды Пьер Вебо, начиная со 2-й минуты встречи, называл арбитров матча "цыганами".
Также, уточняется, что расистское высказывание употребил не резервный арбитр Себастьян Колцеску, а другой член судейской бригады Октавиан Совре.
Напомним, игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом Башакшехир" была прервана на 14-й минуте из-за расистского оскорбления в адрес тренера турецкой команды Пьера Вебо. Игроки "Истанбула" покинули поле и отказались продолжать матч.
Встреча будет доиграна сегодня и начнется в 20:55 мск. Судить доигровку будет уже другая бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.
Источник: твиттер Эмануэля Роша
Источник: румынские судьи утверждают, что тренер "Истанбула" Вебо называл их "цыганами"
Стали известны новые подробности скандального эпизода матча группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир".
Фото: AFP
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