Источник: румынские судьи утверждают, что тренер "Истанбула" Вебо называл их "цыганами"

Стали известны новые подробности скандального эпизода матча группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир".

Фото: AFP

Как сообщает в своем твиттере румынский журналист Эмануэль Рошу, судьи встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ- "Истанбул Башакшехир" заявляют, что тренер турецкой команды Пьер Вебо, начиная со 2-й минуты встречи, называл арбитров матча "цыганами".



Также, уточняется, что расистское высказывание употребил не резервный арбитр Себастьян Колцеску, а другой член судейской бригады Октавиан Совре.



Напомним, игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом Башакшехир" была прервана на 14-й минуте из-за расистского оскорбления в адрес тренера турецкой команды Пьера Вебо. Игроки "Истанбула" покинули поле и отказались продолжать матч.



Встреча будет доиграна сегодня и начнется в 20:55 мск. Судить доигровку будет уже другая бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.



Источник: твиттер Эмануэля Роша