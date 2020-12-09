Все официальные лица матча, проходящего под эгидой УЕФА, должны соблюдать дисциплинарные правила организации. За проявление расизма установлено наказание в 10 матчей дисквалификации минимум.
Как сообщает источник, это наказание может грозить Себастьяну Колцеску, резервному арбитру матча ПСЖ - "Истанбул Башакшехир".
Напомним, во вчерашнем матче Лиги чемпионов румынский резервный арбитр сказал расистское оскорбление в адрес тренера турецкой команды Пьреа Вебо. Игроки "Истанбула" ушли с поля и отказались возобновлять матч, пока Колцеску не исключать из бригады арбитров.
Матч ПСЖ - "Истанбул" будет доигран сегодня и начнется в 20:55 мск. Обслуживать игру будет другая бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
Источник: The Times
Судье матча ПСЖ - "Истанбул" грозит дисквалификация на 10 матчей
Резервного арбитра матча группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" Себастьяна Колцеску могут дисквалифицировать минимум на 10 матчей.
Фото: AFP
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