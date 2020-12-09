Судье матча ПСЖ - "Истанбул" грозит дисквалификация на 10 матчей

Резервного арбитра матча группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" Себастьяна Колцеску могут дисквалифицировать минимум на 10 матчей.

Фото: AFP

Все официальные лица матча, проходящего под эгидой УЕФА, должны соблюдать дисциплинарные правила организации. За проявление расизма установлено наказание в 10 матчей дисквалификации минимум.



Как сообщает источник, это наказание может грозить Себастьяну Колцеску, резервному арбитру матча ПСЖ - "Истанбул Башакшехир".



Напомним, во вчерашнем матче Лиги чемпионов румынский резервный арбитр сказал расистское оскорбление в адрес тренера турецкой команды Пьреа Вебо. Игроки "Истанбула" ушли с поля и отказались возобновлять матч, пока Колцеску не исключать из бригады арбитров.



Матч ПСЖ - "Истанбул" будет доигран сегодня и начнется в 20:55 мск. Обслуживать игру будет другая бригада арбитров во главе с Данни Маккели.



Источник: The Times