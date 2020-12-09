Кабелла: выйти без максимального настроя на матч с "Челси" было невозможно

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла высказался о матче с "Челси", состоявшемся в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Фото: "Краснодар"