"К последнему туру мы уже квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но игра против "Челси" — матч топ-уровня. Выйти без максимального настроя на поле было невозможно. Мы детально и скрупулезно изучали соперника, готовились к нему, и это принесло результат. Очень рад, что забил в таком матче — особенно после того, как пропустил половину группового этапа", - заявил Кабелла.
Игрок "Краснодара" добавил, что теперь "быкам" нужно сосредоточиться на выступлениях в чемпионате России и завершить год на мажорной ноте.
Отметим, что "Краснодар" набрал пять очков и занял третье место в турнирной таблице группы E. "Челси" финишировал первым, набрав 14 баллов. Помимо лондонцев, в плей-офф Лиги чемпионов вышла "Севилья" - испанская команда финишировала второй, взяв 13 очков. Замкнул турнирную таблицу "Ренн", набравший одно очко.
Источник: Sport24
Кабелла: выйти без максимального настроя на матч с "Челси" было невозможно
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла высказался о матче с "Челси", состоявшемся в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
Фото: "Краснодар"
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