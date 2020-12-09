По итогам групповой стадии ЛЧ "Зенит" набрал 1 очко в матчах с "Брюгге", "Лацио" и "Боруссией" Дортмунд и занял последнее место в квартете.
Таким образом, из всех команд, посеянных при жеребьевке группового раунда в 1-й корзине, только "Зенит" не продолжит участие в еврокубках.
Из клубов Российской Премьер-Лиги в еврокубках остался только "Краснодар", который будет выступать в плей-офф Лиги Европы.
"Зенит" - единственный клуб из 1-й корзины ЛЧ, который вылетел из еврокубков
Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!