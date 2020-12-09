"Ничего плохого не могу сказать о команде. Многие футболисты не играли. Многие выходили не на своих позициях. Но команда билась. В первом тайме даже были моменты. Просто не хватило опыта", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что перед встречей с "Баварией" у 4-х игроков "Локомотива" был выявлен сомнительный результат теста на коронавирус. В заявку "железнодорожников" на игру с мюнхенцами попало пять запасных. Из них два вратаря.
Николич - о матче с "Баварией": о "Локомотиве" ничего плохого сказать не могу
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"
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