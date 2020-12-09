- Перед началом Лиги чемпионов нам никто не давал никакой шанс. Думаю, мы ответили делом. Первые 4 игры мы сыграли хорошо. Последние 2 игры все поменялось. Информация о заболевших и травмированных менялась каждую минуту. Думаю, это сыграло ключевую роль. Были игры, когда мы могли забирать 3 очка. Но я бы, повторюсь, отделил первые 4 игры и последние 2. Я не считаю, что мы выступили провально, - заявил Николич на послематчевой пресс-конференции.
"Локомотив" в выездном матче 6 тура группового турнира Лиги чемпионов уступил мюнхенской "Баварии" (0:2). В 6 встречах группы ЛЧ в евросезоне 2020/21 "железнодорожники" набрали 3 очка (3 ничьих, 3 поражения) и заняли четвертое место в таблице. Австрийский "Зальцбург", закончивший групповой турнир на третьей строчке, завоевал 4 очка, мадридский "Атлетико" - 9 очков. У победителя квартета "Баварии" в активе 16 турнирных баллов.
Николич: перед началом ЛЧ "Локомотиву" никто не давал шанса. Не считаю, что мы выступили провально
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич после поражения от "Баварии" (0:2) прокомментировал итоги группового турнира Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!