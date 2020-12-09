Бубнов: результат "Локомотива" в Лиге чемпионов не лучше, чем при Семине, хотя формально его сняли из-за ЛЧ

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступление "Локомотива" в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21.
Фото: Sportbox
- "Локомотив" в этой Лиге чемпионов старался - группа попалась сложная, какие-то претензии предъявить трудно. Но итоговый результат ничуть не лучше, чем год назад при Юрии Семине. Тогда тоже были достойные матчи с "Ювентусом", гостевая победа над "Байером". Тем не менее, тренера сняли по формальной причине неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. А сегодня мы не наблюдаем никакого качественного улучшения, - передает слова Бубнова Sportbox.

Московский "Локомотив" в заключительном туре Лиги чемпионов потерпел поражение в Мюнхене от "Баварии" и остался на четвертом месте в группе, не попав в евровесну. На счету "железнодорожников" 3 ничьих при 3 проигранных матчах и 3 очка. У финишировавших выше "Зальцбурга", "Атлетико" и "Баварии" - 4, 9 и 16 очков соответственно. Единственным российским клубом, сумевшим выйти в этом сезоне в евровесну, остался "Краснодар", пробившийся в 1/16 финала Лиги Европы через третье место в группе ЛЧ.

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Теги: Локомотив Семин Бубнов
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