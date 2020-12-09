"Реал" установил новый рекорд Лиги чемпионов по числу выходов из группы

Очередной выход из группы ЛЧ мадридского " Реала ", оформленный победой над мёнхенгладбахской "Боруссией" (2:0), стал рекордным по счету - 29-м.

Фото: AFP

Победив 9 декабря на своем поле "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, мадридский "Реал" с 10 очками занял первое место в группе B Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала. Теперь на счету "королевского клуба" 29 выходов из группы, что является новым рекордом ЛЧ.