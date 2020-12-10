Орлов отметил, что игроки команд РПЛ слишком часто ошибались, выступая в матчах еврокубков. По словам журналиста, это говорит об общем состоянии российского футбола.
"Просто другой уровень. Есть школа и университет. Вот "Зенит" играет в средней школе, как и все наши команды. А эти приезжают – это университет, высшее образование. Вот и все", - заявил Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге".
Орлов раскритиковал российские команды за неудачные выступления в еврокубках
Спортивный журналист Геннадий Орлов раскритиковал выступление российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!