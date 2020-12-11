Тренер "Истанбула" Вебо: судья пересек грань с точки зрения ценностей

Тренер турецкого "Истанбул Башакшехир" Пьер Вебо сделал заявление о скандальной ситуации, произошедшей в матче группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (1:5).
Фото: "Getty Images"
"Как обладатель лицензии УЕФА Pro я считаю, что он пересёк грань с точки зрения ценностей. Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддержал меня в тот день. Спасибо президенту клуба. Это день, поделивший жизнь на "до" и "после". Президент Турции Реджеп Эрдоган был одним из первых, кто поддержал меня в такой трудный момент", - сказал Вебо.

Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" произошел скандал. Резервный арбитр матча из Румынии Себастьян Колцеску оскорбил тренера "Истанбула" Пьера Вебо расистским высказыванием. После этого игроки "Истанбула" отказались продолжать игру, их поддержали футболисты ПСЖ. Позже появилась информация, что оскорбления были и со стороны турецкой скамейки запасных.

В итоге, матч был перенесен на следующий день. Обслуживала доигровку встречи уже другая бригада арбитров. Игра закончилась победой ПСЖ со счетом 5:1.

Источник: Sky Sports

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Теги: ПСЖ Истанбул Башакшехир
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