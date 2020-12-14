"Тяжеловато было в Брюгге. С "Лацио" я стал играть защитника, когда счет стал 2:1, и обороняться приходилось меньше.
С "Брюгге" большое количество игроков соперника приходило в мою зону. Было непросто играть и перестраиваться. Ну и Лига чемпионов — совершенно другой уровень по сравнению с большинством игр нашего чемпионата", - сказал Сутормин.
"Зенит" в Лиге чемпионов занял последнее место в группе F. В соперниках у команды Семака были "Лацио", дортмундская "Боруссия" и "Брюгге". В шести матчах против этих команд петербуржцы набрали одно очко, сыграв вничью с "Лацио" (1:1).
В чемпионате России "Зенит" идет на первом месте. После 18-ти матчей "сине-бело-голубые" набрали 38 очков. В последнем матче РПЛ "Зенит" обыграл дома "Динамо" со счетом 3:1.
Ближайший матч у петербуржцев против московского "Спартака". Игра пройдет 16 декабря и начнется в 20:00 мск.
Алексей Сутормин в этом сезоне провел 20 матчей за "Зенит" забив 2 гола и отдав пять результативных передач.
Источник: пресс-служба ФК "Зенит"
Сутормин: матч в Брюгге был самым тяжелым в Лиге чемпионов
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин назвал команду, с которой было тяжелее всего играть в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!