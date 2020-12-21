"В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, "Зенит" не всегда был в полном составе. Было тяжело, "Зенит" больше всех сыграл, больше всех слетал. Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов," - сказал Аршавин.
В групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона "Зенит" занял последнее место в группе F, набрав одно очков в шести матчах. Таким образом, команда Семака прекратила участие в еврокубках текущего сезона.
На зимний перерыв "Зенит" ушел на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: "Зениту" надо показывать другой уровень самоотдачи, чтобы не было проблем в Лиге чемпионов
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о выступлениях петербургской команды в Лиге чемпионов.
Фото: Комсомольская Правда
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