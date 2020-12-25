"Что скрывать, результаты неудачные в Лиге чемпионов – одно очко на групповом турнире. Но зацикливаться на этом не надо. Жизнь продолжается, футбол тем и интересен, что, проиграв сегодня, через неделю ты можешь исправить положение", - сказал Радимов в эфире программы "Такой футбол".
Напомним, что соперниками "Зенита" по групповому этапу ЛЧ были дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге". Сине-бело-голубые заняли последнее место, набрав лишь 1 очко в 6-и матчах (команда Сергея Семака дома сыграла вничью с "Лацио" (1:1).
В Российской Премьер-Лиге по итогам первой части сезона "Зенит" является единоличным лидером, имея в своем активе 41 балл за 19 игр.
Радимов - о результате "Зенита" в ЛЧ: зацикливаться не надо. Жизнь продолжается
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался об игре главной петербургской команды на групповом этапе Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
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