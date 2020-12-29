Сутормин прокомментировал выступление "Зенита" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал выступление петербургской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: "Зенит"
Напомним, что в текущем розыгрыше ЛЧ "Зенит", набрав одно очко, занял последнее место в своей группе.

"Это не то, на что мы рассчитывали. Сейчас понятно, где-то могло быть по-другому. Но сложилось так, как сложилось. Это надо принять и дальше работать больше, чтобы подобного не допускать в будущем. Что касается лично меня, то помимо всего прочего получил очень полезный опыт. Хотя бы потому, что в этой Лиге чемпионов сыграл больше минут", - заявил Сутормин.

Отметим, что в прошедшем групповом раунде ЛЧ Сутормин поучаствовал в пяти матчах "Зенита" и сделал один голевой пас.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Сутормин принял участие в 16 матчах. В этих играх он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. На данный момент "Зенит" является лидером чемпионата. В активе команды Сергея Семака 41 очко. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет четыре балла.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Сутормин Зенит
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