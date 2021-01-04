- Самая главная причина - коронавирус, который поломал все - календарь чемпионата, планы подготовки, привычный режим, в котором раньше готовились и играли команды. Но в этом плане в Европе все оказались в одинаковом положении. А когда возникают сложности с подготовкой, с умением поддерживать оптимальную форму в экстремальных условиях, то на первый план выходит индивидуальное мастерство. Выяснилось, что у наших соперников оно выше, - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Российские клубы провально выступили в европейских клубных турнирах сезона 2020/2021. Из 24 матчей группового этапа, которые пришлись на долю "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" в Лиге чемпионов и ЦСКА в Лиге Европы, только в одном клуб РПЛ сумел одержать победу - она пришлась на долю "быков" и состоялась в 5 туре ЛЧ, в котором черно-зеленые на своем стадионе победили французский "Ренн". Благодаря этой победе "Краснодар" смог закончить групповой турнир ЛЧ на третьем месте и выйти в 1/16 финала Лиги Европы.
Романцев: причины провала в еврокубках - коронавирус и недостаток индивидуального мастерства
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев назвал свои версии причин провала российских клубов в еврокубках в текущем сезоне.
Фото: AFP
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