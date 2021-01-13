Оздоев: не сказал бы, что "Зенит" кому-то сильно уступал по скоростям в Лиге чемпионов

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказал мнение о соответствии скоростей, на которых играет его команда, Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС
- Реально ли нашим клубам играть на скоростях Лиги чемпионов? В чемпионате России скорости задаем мы. Вы и сами видите, когда результат нас не устраивает, команда добавляет и меняет ситуацию. Лига чемпионов - тот турнир, в котором все команды играют на пределе возможностей. Не сказал бы, что по скоростям мы кому-то сильно уступали. А результат зависит от множества факторов. Футбол - непредсказуемый вид спорта. И один удар может изменить все, - передает слова Оздоева Sport24.

"Зенит" занял последнее место в группе Лиги чемпионов сезона 2020/2021 с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Команда Сергея Семака смогла набрать в 6 встречах группового раунда только 1 очко, сыграв вничью в домашнем матче с "Лацио" (1:1) и потерпев 5 поражений в остальных играх. По итогам осенней части чемпионата России "Зенит" набрал 41 очко в 19 сыгранных матчах и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего соперника - ЦСКА - на 4 очка.

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Теги: Зенит Оздоев
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