По данным источника, речь идет о пересмотре распределения доходов от участия в турнире. Отмечается, что готовится большой девятилетний проект, который планируется запустить в 2024 году.
Пока неизвестно, как изменятся сами соревнования. Сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с пятью топ-клубами: мадридским "Реалом", "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и "ПСЖ".
Источник: AS
УЕФА планирует провести глобальную реформу Лиги чемпионов
УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов на фоне разговоров о создании "Европейской суперлиги".
Фото: УЕФА
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