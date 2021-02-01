Гацкан: после 0:5 от "Баварии" Бердыев влетел в раздевалку и начал все крушить

Экс-опорный полузащитник "Ростова" Александр Гацкан рассказал о реакции главного тренера клуба Курбана Бердыева на поражение от мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов со счетом 0:5.

Фото: ФК "Ростов"