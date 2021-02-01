- После "Баварии", когда 0:5 "сгорели", он [Бердыев] влетел в раздевалку и начал все крушить! Бил бутылки, шкафы ломал! Кричал: "Вы чего вышли? Мы сюда пришли не 0:5 проигрывать, а показывать хороший результат. Чтобы я в последний раз видел, что вы так относитесь к играм в Лиге чемпионов!" После этого мы ни разу не облажались. Мы сами в шоке были! Но зато это помогло. После Мюнхена мы прилично с ПСВ сыграли и с "Атлетико", обыграли дома "Баварию", на выезде сыграли 0:0 с ПСВ и вышли в Лигу Европы, - цитирует Гацкана "Чемпионат".
В евросезоне 2016/2017 "Ростов" под руководством Курбана Бердыева впервые в клубной истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в квалификации бельгийский "Андерлехт" (2:2, 2:0) и амстердамский "Аякс" (1:1, 4:1). В первом туре желто-синие были разгромлены в Мюнхене "Баварией" со счетом 5:0. Далее "Ростов" сыграл на своем поле вничью с ПСВ (2:2), в упорной борьбе дважды уступил мадридскому "Атлетико" (0:1, 1:2), обыграл дома "Баварию" (3:2) и добился необходимой для выхода в евровесну выездной ничьей с ПСВ (0:0). В 1/16 финала ЛЕ желто-синие прошли пражскую "Спарту" (4:0, 1:1) и выбыли в 1/8 финала в противостоянии с будущим победителем турнира "Манчестер Юнайтед" (1:1, 0:1).
Гацкан: после 0:5 от "Баварии" Бердыев влетел в раздевалку и начал все крушить
Экс-опорный полузащитник "Ростова" Александр Гацкан рассказал о реакции главного тренера клуба Курбана Бердыева на поражение от мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов со счетом 0:5.
Фото: ФК "Ростов"
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