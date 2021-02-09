- Почему так вышло с Лигой чемпионов? Конечно, по многим факторам она нам не удалась. Изначально надо было усиливать некоторые позиции под Лигу чемпионов. Но ситуация не позволила. Плюс мы потеряли многих лидеров, а в некоторых матчах нам элементарно не повезло. Особенно в первом, домашнем с "Брюгге", который был отправной точкой, - передает слова Семака Sport24.
В Лиге чемпионов розыгрыша 2020/2021 "Зенит" занял последнее, четвертое место в квартете с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Команда Сергея Семака набрала 1 очко в 6 матчах, сыграв домашнюю ничью с римлянами, и потерпела 5 поражений. В первом туре группового турнира ЛЧ сине-бело-голубые уступили дома "Брюгге" со счетом 1:2.
Семак: Лига чемпионов "Зениту" не удалась по многим факторам. Изначально надо было усиливать состав
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пояснил причины неудач клуба в Лиге чемпионов текущего сезона.
Фото: ТАСС
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