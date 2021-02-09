- Нынешний лимит на легионеров не позволяет бороться в равных условиях с европейскими клубами. Возьмите, к примеру, "Аталанту". В одном из недавних матчей Серии A там вышел всего один итальянец в составе. И тот вратарь. Команда обладает двадцатью равнозначными игроками. Могут Гомеса убрать, будет другой играть. Если мы уберем нашего лидера, у нас не будет на замену ему реального усиления. Вот и все. В любом случае, направление развития футбола выбирает российский футбольный союз. Если мы работаем в этом направлении и нужно давать больше игрового времени российским игрокам, чтобы было больше наших футболистов в чемпионате, значит, делаем лимит. Но результат в Европе тогда должен иметь второстепенное значение, - цитирует Семака Sport24.
В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула лимита на легионеров "8+17", означающая, что в заявке каждого клуба на сезон максимум из 25 человек может быть не более 8 футболистов-иностранцев. Количество легионеров на поле при этом ограничивается только заявкой. Как следствие, в еврокубках российские клубы также могут выставить в заявке не более 8 футболистов-иностранцев, хотя регламентом соревнований их количество не ограничено - подписывать легионеров специально под еврокубки, не заявляя на внутренний чемпионат, экономически невыгодно. Ранее в нашем футболе действовала формула лимита "6+5", которая не ограничивала число иностранцев в заявке, но регламентировала количество их одновременного нахождения на поле (не более 6). Этот вариант внутреннего лимита не приводил к фактическим ограничениям российских клубов в еврокубках.
Семак: нынешний лимит на легионеров не позволяет бороться с Европой в равных условиях
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение о влиянии действующего лимита на легионеров на результаты российских клубов в еврокубках.
Фото: ФК "Краснодар"
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