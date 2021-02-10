"Должна быть какая-то солидарность, а не всё для богатых. Должны думать и о клубах, которые нуждаются в финансировании и у которых есть перспектива сформироваться в крепкие коллективы и участвовать в этом турнире. В любом случае Лига чемпионов не должна быть элитарной. Этого я больше всего не хочу. Иначе получается, что все другие клубы будут подбирать то, что останется от этих элит", - заявил Колосков.
Напомним, ранее стало известно, что УЕФА планирует изменить формат проведения Лиги чемпионов с 2024 года. Сообщается, что все 55 ассоциаций, входящих в организацию, согласились с изменениями в турнире. Окончательное решение будет принято не раньше апреля.
Если реформа будет принята, то команды в Лиге чемпионов не будут распределять по группам, а соревнование пройдет по швейцарской системе. Каждая команда сыграет минимум 10 матчей с разными соперниками (по пять матчей дома и на выезде). Возможно, количество участников будет увеличено с 32 до 36. Такой формат может быть принят до 2033 года.
Источник: "Советский спорт"
Колосков: Лига чемпионов не должна быть элитарной
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о возможном изменении формата проведения Лиги чемпионов.
Фото: Елена Разина/Sportbox
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