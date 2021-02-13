Генич: у "Барселоны" нет никаких шансов пройти "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о противостоянии "Барселоны" с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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