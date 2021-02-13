По мнению Генича, "ПСЖ" выйдет победителем из дуэли с "Барселоной". Комментатор заявил, что не видит оснований для того, чтобы каталонская команда вышла в следующий раунд Лиги чемпионов.
"Совсем скоро у "Барсы" игра с "ПСЖ" в 1/8 финала ЛЧ, и из того, что я наблюдал, у каталонцев никаких шансов. Конечно, может случиться чудо, и "Барса" пройдет, но особых оснований для этого я не вижу", - сказал Генич.
Отметим, что 16 февраля "Барса" примет "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 10 марта.
Источник: Матч ТВ
Генич: у "Барселоны" нет никаких шансов пройти "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о противостоянии "Барселоны" с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Reuters
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