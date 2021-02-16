Терзич: "Сити" — самая сильная команда мира прямо сейчас

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
– "Сити" – самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятная команда. Перед нами интересная задача – показать свой лучший футбол в обеих играх. "Манчестер Сити" будет подолгу владеть мячом, нужно смириться с этим. Они любят загонять соперника, освобождая таким образом пространство, – сказал Терзич в интервью для пресс-службы УЕФА.

Первый матч между командами состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе "Этихад". Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Главным арбитром встречи назначен румынский специалист Овидиу Хацеган.

На прошлой стадии турнира "Манчестер Сити" одолел "Боруссию" из Менхенгладбаха с общим счетом 4:0. Дортмундская команда прошла "Севилью" (общ. 5:4).

В английской Премьер-лиге подопечные Пепа Гвардиолы занимают первое место, набрав 74 очка в 31 матче.

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Теги: Боруссия Дортмунд Манчестер Сити
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