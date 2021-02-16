Тухель: это был сложный матч, "Порту" — сильная команда

– Это был сложный матч, "Порту" — сильная команда. Во многих моментах нам было нелегко, но мы были готовы — на этой стадии турнира так и бывает. У нас был правильный настрой, и мы добились отличного результата, – рассказал Тухель в интервью для пресс-службы УЕФА.
Первая игра четвертьфинального противостояния "Порту" и "Челси" прошла 7 апреля в Севилье. На 32-й минуте полузащитник Мейсон Майнт вывел лондонский клуб вперед. Под занавес встречи защитник Бен Чилуэлл удвоил преимущество подопечных Тухеля.
Ответный матч состоится 13 апреля и также пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Начало ответного поединка в 22:00 по московскому времени.
В параллельной игре мюнхенская "Бавария" проиграла на домашнем стадионе ПСЖ со счетом 3:2.
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Фото: ФК "Челси"
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