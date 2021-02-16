Мусаев: мало кто понимает, с какими трудностями столкнулись российские клубы - участники Лиги чемпионов

Экс-главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, не задумывался ли он об увольнении во время серии из 5 поражений подряд осенью 2020 года.

Фото: AFP