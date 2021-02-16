Мусаев: мало кто понимает, с какими трудностями столкнулись российские клубы - участники Лиги чемпионов

Экс-главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, не задумывался ли он об увольнении во время серии из 5 поражений подряд осенью 2020 года.
Фото: AFP
- Осенью была совсем другая история, у этих событий были логичные объяснения. Марко Николич абсолютно правильно сказал: пик ковида, отсутствие сборов, короткая обойма игроков. Когда игроки "Краснодара" были в порядке, мы попали в Лигу чемпионов, начали группу с выездной ничьей. Когда пошли болезни и травмы, нам стало очень тяжело, потому что у нас не было равноценных замен, а игры шли нон-стоп. Некоторых игроков мы загнали - например, Берга и Вандерсона, возможно, Петрова. Классон не был прежним после тяжелой травмы. Мне кажется, мало кто понимает, с какими трудностями столкнулись российские клубы, участвовавшие в Лиге чемпионов, - цитирует Мусаева Sports.ru.

"Краснодар" в сезоне 2020/2021 впервые в своей истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, дважды обыграв греческий ПАОК со счетом 2:1. В стартовом матче группы ЛЧ "быки" сыграли на выезде вничью с "Ренном" (1:1), а в итоге набрали в своем квартете 5 очков и вышли в 1/16 финала Лиги Европы. В октябре-ноябре у черно-зеленых случилась негативная серия из 5 поражений подряд во всех турнирах.

Ранее главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о том, насколько график матчей осени 2020 года для российских клубов, выступающих в еврокубках, был сложнее обычного из-за уплотнения календаря и отсутствия полноценной предсезонной паузы.

Николич - о календаре осени 2020 года: если кто-то скажет, что и раньше играли в таком графике - скажет неправду

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Теги: Краснодар Мусаев Николич
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