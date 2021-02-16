Маунт – о сопернике по 1/2 финала ЛЧ: встретим любого — мы готовы к битве

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт поделился мнением о сопернике команды в полуфинале Лиги чемпионов.

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– Мы на неплохом ходу и знаем, что выходим на хорошие позиции. В любую игру входим с уверенностью в том, что победим. Нас ждет насыщенная концовка сезона.



Соперник по полуфиналу? Встретим любого — мы готовы к битве. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдет сильнейший, – сказал Маунт в интервью для пресс-службы УЕФА.



Накануне "Челси" минимально проиграл "Порту" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Единственный гол во встрече забил нападающий "драконов" Мехди Тареми на третьей добавленной минуте.



В первом матче лондонский клуб одержал выездную победу со счетом 2:0. Маунт отличился на 32-й минуте после передачи от полузащитника Жоржиньо, а в конце встречи Бен Чилуэлл забил мяч после перехвата.



Соперником "Челси" по 1/2 финала ЛЧ станет победитель пары "Реал Мадрид" – "Ливерпуль". Ответная встреча состоится на "Энфилде" сегодня, 14 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.