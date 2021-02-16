УЕФА рассмотрит вопрос об отстранении "Реала" и "Ювентуса" от Лиги чемпионов в следующем сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций обсуждает вопрос о наказании мадридского " Реала " и "Ювентуса" за участие в создании европейской Суперлиги.

Фото: УЕФА

Мадридцы до сих пор не вышли из нового турнира, а "Ювентус" заявил, что продолжает верить в "спортивную и коммерческую силу проекта", однако признал, что на данном этапе создание Суперлиги невозможно.



Максимальное наказание, которому могут подвергнуться клубы – это отстранение на следующий сезон Лиги чемпионов. Однако мнение членов организации разошлось, и им только предстоит принять какое-то решение. Также сообщается, что отстранить команды от текущего розыгрыша еврокубка не получится из-за обязательств перед спонсорами.



Напомним, "Реал Мадрид" сыграет с "Челси" в полуфинале ЛЧ. Первый матч противостояния состоится 27 апреля в 22:00 по московскому времени.



Источник: As.