Финал Лиги чемпионов могут перенести в Порту

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона перенесут в Порту (Португалия) на стадион "Драгау".



Фото: УЕФА

О переносе сообщил журналист Sky Sport Анджело Манджианте. Он утверждает, что о переносе объявят в течение 24 часов.



Изначально планировалось, что финал состоится 29 мая в Стамбуле (Турция). Но из-за коронавирусных ограничений поездка из Великобритании в Турцию стала затруднительной.



В финале сыграют "Манчестер Сити" и "Челси". По некоторым данным, рассматривался вариант переноса в Лондон, но УЕФА не удалось договориться с властями Великобритании о снятии коронавирусных ограничений.