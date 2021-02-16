О переносе сообщил журналист Sky Sport Анджело Манджианте. Он утверждает, что о переносе объявят в течение 24 часов.
Изначально планировалось, что финал состоится 29 мая в Стамбуле (Турция). Но из-за коронавирусных ограничений поездка из Великобритании в Турцию стала затруднительной.
В финале сыграют "Манчестер Сити" и "Челси". По некоторым данным, рассматривался вариант переноса в Лондон, но УЕФА не удалось договориться с властями Великобритании о снятии коронавирусных ограничений.
Финал Лиги чемпионов могут перенести в Порту
Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона перенесут в Порту (Португалия) на стадион "Драгау".
Фото: УЕФА
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