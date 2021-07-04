Матчи Скрыть

Сделать ставку

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
4 - 2
ШибеникЗавершен
Рубин
16:00
УралНе начат
Уфа
18:00
СепсиНе начат
ЦСКА
19:00
КопенгагенНе начат

Николич: раньше мы говорили о топ-5 лигах. Сейчас, думаю, есть топ-3 плюс 2

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказал мнение о сравнительной силе европейских топ-чемпионатов.
Фото: AFP
- Раньше мы говорили о топ-5 лигах. Сейчас, думаю, есть топ-3 - Англия, Испания, Италия, потом еще две на подходе, а ниже - все остальные. Уберите "Баварию" и Дортмунд, и что останется в Германии? Уберите Париж во Франции - что там будет? Но это сильные лиги, поэтому я и говорю, что есть топ-3 + 2. Наша задача - повышать уровень и двигаться вверх, чтобы достичь этих "+ 2", - передает слова Николича "Спорт-Экспресс".

В финале Лиги чемпионов прошедшего сезона сыграли два английских клуба - "Челси" и "Манчестер Сити", в финале Лиги Европы - испанский "Вильярреал" и британский "Манчестер Юнайтед". В еврокубковых полуфиналах кроме них также приняли участие мадридский "Реал", французский "Пари Сен-Жермен", лондонский "Арсенал" и итальянская "Рома". В 1/4 финала Лиги чемпионов выбыли английский "Ливерпуль", немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также португальский "Порту".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Ла Лига Серия А Бундеслига Лига 1 Николич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джикия рассказал о причинах провального выступления сборной России на Евро-2020
Агент Каборе: у него очень много предложений из Турции. Из России не было
Ари: общался с "Химками", но договориться не получилось. Думаю, я уеду в Бразилию 6
Хавбек ЦСКА Сигурдссон опроверг информацию о переходе в "Химки"
Матч за Суперкубок России пройдет в Калининграде при максимальной заполняемости трибун в 70% 2
Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания обслужит Маккели
Федун не считает лимит проблемой для российского футбола 9
"Пришло время писать новую историю". Мухин взял в ЦСКА номер Алексея Березуцкого 3
Федун не исключил, что Черчесов вновь может возглавить "Спартак" 16
Николич: раньше мы говорили о топ-5 лигах. Сейчас, думаю, есть топ-3 плюс 2 1
"Спартак" объявил стартовый состав на товарищеский матч с "Шибеником" 1
Габулов: лимит необходимо смягчить, а в перспективе вовсе отменить
Adidas представил официальный мяч полуфиналов и финала Евро-2020 (фото) 1
18-летний Камавинга может перейти в "МЮ" за 30 млн евро
Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Меньшова 6
Гагнидзе поделился эмоциями от перехода в "Динамо"
Николич - о сборной России на Евро-2020: результат был неудачным, но так бывает 3
"Динамо" объявило о подписании 18-летнего грузинского хавбека 5
"Дуракам закон не писан". Губерниев прокомментировал новость о включении его в черный список минкульта Украины 13
Радимов: впервые узнал, что главный тренер сборной России - государственная должность 5
Президент "Торпедо" Маслов объяснил причины отставки Игнашевича 4
Баринов рассказал, готов ли он сыграть в "Локомотиве" центрального защитника 1
Источник: потолка зарплат в новом сезоне РПЛ не будет 14
Тедеско: перерыв после работы со "Спартаком" - это для меня хорошо 2
СМИ: в матче 1/8 финала Евро-2020 Франция - Швейцария на поле возник конфликт между Погба и Паваром 2
"Надо было поставить смайлик". Радимов объяснил смысл своего твита о разгромном поражении Украины от Англии
Николич рассказал, какие позиции на поле нужно усилить "Локомотиву"
"Спартак" - "Шибеник". Где смотреть товарищеский матч онлайн 5 июля 2021 1
Николич: в "Локомотиве" пустуют места двух иностранцев. Чем быстрее мы привезем новичков, тем лучше
Дарида принял решение завершить выступления за сборную Чехии после поражения от Дании на Евро
Все новости
-