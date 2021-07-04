- Раньше мы говорили о топ-5 лигах. Сейчас, думаю, есть топ-3 - Англия, Испания, Италия, потом еще две на подходе, а ниже - все остальные. Уберите "Баварию" и Дортмунд, и что останется в Германии? Уберите Париж во Франции - что там будет? Но это сильные лиги, поэтому я и говорю, что есть топ-3 + 2. Наша задача - повышать уровень и двигаться вверх, чтобы достичь этих "+ 2", - передает слова Николича "Спорт-Экспресс".
В финале Лиги чемпионов прошедшего сезона сыграли два английских клуба - "Челси" и "Манчестер Сити", в финале Лиги Европы - испанский "Вильярреал" и британский "Манчестер Юнайтед". В еврокубковых полуфиналах кроме них также приняли участие мадридский "Реал", французский "Пари Сен-Жермен", лондонский "Арсенал" и итальянская "Рома". В 1/4 финала Лиги чемпионов выбыли английский "Ливерпуль", немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также португальский "Порту".
Николич: раньше мы говорили о топ-5 лигах. Сейчас, думаю, есть топ-3 плюс 2
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказал мнение о сравнительной силе европейских топ-чемпионатов.
Фото: AFP
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