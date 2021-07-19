Напомним, что накануне по итогам жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ "Спартак" получил в соперники "Бенфику". Первый матч между командами пройдет на арене москвичей 3 или 4 августа. Ответная игра запланирована на 10 августа.
"Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить "Монако", а французские клубы всегда были для "Спартака" неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет не зазорно", - сказал Романцев.
Он добавил, что оценивает шансы на победу в данном противостоянии как 60 на 40 процентов в пользу "Спартака".
Источник: Спорт-Экспресс
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Романцев рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии "Спартак" - "Бенфика"
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о предстоящем противостоянии команды с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: "Спартак"
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