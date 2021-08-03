Генич оценил шансы "Спартака" в матче с "Бенфикой"

Генич отметил, что "Спартаку" по силам не уступить "Бенфике" в первом матче третьего отборочного раунда ЛЧ. По его словам, у "красно-белых" есть все возможности, чтобы не проиграть португальской команде.
"Точно может дома не проиграть. <...> "Бенфика" пока не провела ни одного официального матча, и она, может быть, является загадкой для самого "Спартака". Плюс "красно-белые" провели два достаточно разных матча в чемпионате. Понятно, что "Бенфику" нельзя сравнивать с "Крыльями" или "Рубином", однако приятно, что с более сильным соперником — казанцами — "красно-белые" сыграли более качественный матч. Мне кажется, у команды Витории есть все ресурсы, чтобы завтра не уступить", - заявил Генич.
Отметим, что первая игра третьего отборочного раунда ЛЧ "Спартак" - "Бенфика" пройдет завтра, 4 августа. Начало встречи - в 20.00 мск.
Источник: Матч ТВ
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Фото: YouTube-канал "Коммент.Шоу"
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