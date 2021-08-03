Матчи Скрыть

Сделать ставку

Генич оценил шансы "Спартака" в матче с "Бенфикой"

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о шансах "Спартака" в противостоянии с "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Фото: YouTube-канал "Коммент.Шоу"
Генич отметил, что "Спартаку" по силам не уступить "Бенфике" в первом матче третьего отборочного раунда ЛЧ. По его словам, у "красно-белых" есть все возможности, чтобы не проиграть португальской команде.

"Точно может дома не проиграть. <...> "Бенфика" пока не провела ни одного официального матча, и она, может быть, является загадкой для самого "Спартака". Плюс "красно-белые" провели два достаточно разных матча в чемпионате. Понятно, что "Бенфику" нельзя сравнивать с "Крыльями" или "Рубином", однако приятно, что с более сильным соперником — казанцами — "красно-белые" сыграли более качественный матч. Мне кажется, у команды Витории есть все ресурсы, чтобы завтра не уступить", - заявил Генич.

Отметим, что первая игра третьего отборочного раунда ЛЧ "Спартак" - "Бенфика" пройдет завтра, 4 августа. Начало встречи - в 20.00 мск.

Источник: Матч ТВ

"Бенфика" опубликовала заявку на матч со "Спартаком"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Генич Спартак Бенфика
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Испания обыграла Японию и вышла в финал олимпийского футбольного турнира
Витория: скорее всего, Промес не сможет сыграть с "Бенфикой"
Витория: не знаю, выйдет ли Понсе на поле в матче с "Бенфикой", но в заявке он будет
Витория объяснил свои слова о том, что "Спартаку" нечего терять в матче с "Бенфикой" 2
В "Локомотиве" опровергли данные о предложении в 5 млн евро за Тикнизяна 2
Болельщицы "Уфы" попросили Владимира Путина помочь с финансированием клуба (видео) 3
Орещук: "Динамо" покупает Макарова за 9 млн евро, а при мне могло взять всего за 9 млн рублей 6
Источник: "Спартаку" были предложены услуги защитника "Тоттенхэма" Орье 1
Макаров: "Динамо"? Скоро все узнаете 2
Ибрагимович в ближайшее время возобновит тренировки в общей группе "Милана"
Источник: контракт Дениса Макарова с "Динамо" будет рассчитан на пять лет 3
Пресс-атташе "Спартака" Кулемин покинет клуб 12 августа
"Крылья Советов" заявили Глушенкова на матчи РПЛ
Олимпиада: Бразилия вышла в финал, обыграв по пенальти Мексику 4
Пожизненно отстраненный арбитр Шимарыгин делал ставки на матчи под эгидой РФС 1
СМИ: Денис Макаров близок к переходу в "Динамо". Он уже попрощался с игроками "Рубина" 12
Бывший советник Федуна заявил, что предлагал "Спартаку" купить Тикнизяна у ЦСКА 2
Дасаев: думаю, что "Спартак" пройдет "Бенфику". Для Витории победить бывшую команду - стимул 9
Семин: переход Шомуродова в "Рому" повышает имидж РПЛ
Крыховяк - об уходе из "Локомотива": решение о трансфере было принято за моей спиной 5
Арустамян: "Локомотив" предложил ЦСКА за Наира Тикнизяна 5 млн евро 5
Газзаев прокомментировал уход Карпина из "Ростова" 1
Генич: мне нравится футбол "Спартака" при Витории
"Парни умирали на поле не для того, чтобы проиграть "Бенфике". Зарема - о словах Витории 15
Булыкин: надеюсь, Рангник станет связующим звеном между тренером и руководством "Локомотива"
Президент Федерации баскетбола Украины жестко оскорбил Шевченко после его ухода из сборной 2
"В полиции сообщили, что машину продали на запчасти". Магнуссон рассказал, как у него угнали авто в Москве 3
Генич оценил шансы "Спартака" в матче с "Бенфикой" 4
"Бенфика" опубликовала заявку на матч со "Спартаком" 3
Генич: если Баринов может оказаться на рынке, почему бы "Спартаку" этим не воспользоваться? 10
Все новости
-