Жезуша спросили, есть ли у "Спартака" преимущество в связи с тем, что московскую команду тренирует португальский специалист.
"Здесь принципиального преимущества нет. Информацию о клубах сейчас можно легко получить. Если и есть, оно мизерное. Португальские тренеры знают психологию футболистов, с некоторыми работали, однако не думаю, что это отразится завтра", - сказал в ответ наставник "Бенфики".
Отметим, что в среду, 4 августа, "Спартак" сыграет на своем поле против "Бенфики" в первом матче третьего раунда отборочного этапа ЛЧ. Поединок начнется в 20.00 мск.
Напомним, что по окончании минувшего сезона "Спартак" возглавил португалец Руй Витория.
Источник: Sport24
Тренер "Бенфики" рассказал, считает ли он преимуществом "Спартака" тот факт, что команду возглавляет португалец
Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш высказался о противостоянии со "Спартаком" в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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