- Мог бы счёт быть крупнее, если бы на матче работала система VAR? Да, ещё в первом тайме "Бенфика" не использовала четыре хороших возможности забить, у гостей были голевые моменты и во втором тайме. А если бы работал VAR, то, вероятно, в двух случаях могли быть назначены пенальти в ворота "Спартака", - передаёт слова Булатова "Матч ТВ".
Напомним, матч между "Спартаком" и "Бенфикой" завершился поражением московской команды со счётом 2:0. У португальцев мячи на свой счёт записали Рафа Силва и Жилберто.
Ответная встреча пройдёт 10 августа в Лиссабоне. Начало матча в 22:00 по московскому времени.
Отметим, что нынешний наставник красно-белых Руй Витория ранее возглавлял лиссабонцев, в текущем чемпионате России под его руководством московский "Спартак" провёл две игры и набрал три зачётных балла после победы во втором туре над новичком РПЛ - "Крыльями Советов".
Экс-хавбек "Спартака" Булатов: матч красно-белых с "Бенфикой" – отражение текущего уровня российского футбола
Булатов: если бы на матче с "Бенфикой" работал VAR, то в двух случаях могли быть назначены пенальти в ворота "Спартака"
Экс-наставник "Спартака-2" Виктор Булатов оценил шансы красно-белых на положительный исход в матче против "Бенфики" при условии приведённой в рабочее состояние системы VAR.
Фото: ФК "Спартак"
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