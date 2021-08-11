- По сумме двух матчей "Спартаку" можно дать оценку "беспросветность". Были проблески в первом тайме в Москве, но что в гостевом матче, что дома - как только "Бенфика" становилась активнее, у "Спартака" начинался пожар. Пробелы у москвичей виднелись во всем - и в работе с мячом, и в оценке эпизодов, и в развитии атак на скорости. Увы, наш топовый клуб оказался несостоятельным, даже на фоне не самой готовой "Бенфики" на данный момент, - передает слова Генича Matchtv.ru.
Московский "Спартак" проиграл и ответную встречу двухматчевого противостояния в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" из Лиссабона. Как и первая игра, второй матч так же завершился со счетом 2:0 в пользу "орлов". Оба гола были забиты во втором тайме - на 58 минуте встречи счет открыл португальский полузащитник Жоау Мариу, а на 90+2 минуте мяч влетел в сетку спартаковских ворот рикошетом от центральных защитников Георгия Джикии и Самюэля Жиго, на счет которого и был записан автогол.
Красно-белые выбыли из Лиги чемпионов текущего розыгрыша, однако примут участие в групповом турнире Лиги Европы, стартующем в сентябре. Также из российских клубов в группе Лиги Европы сыграет московский "Локомотив".
Генич: по матчам с "Бенфикой" оценка "Спартака" - "беспросветность"
Телекомментатор Константин Генич оценил игру московского "Спартака" в матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2, 0:2).
Фото: ФК "Спартак"
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