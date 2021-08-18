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Журналист Франков: Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Известный украинский журналист Артем Франков заявил, что украинские клубы в скором времени смогут обойти Россию в рейтинге УЕФА.
"Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские. Уж больно "чахлотело" выглядит Россия в еврокубках. Украина обойдет Россию в таблице. Это может случиться.

Но перед украинскими клубами не должна стоять задача опередить Россию. Зачем? Если вы в кризисе. Нужно равняться на других, более сильных", - цитирует Франкова "СЭ".

На данный момент в таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 9-е место, набрав 30,682 балла. Украина располагается на 11-й строчке в рейтинге, имея в активе 29,300 балла.

От России в этом сезоне в еврокубках сыграет 3 клуба. В Лиге чемпионов будет выступать "Зенит", петербургский клуб при жеребьевке группового этапа будет в третьей корзине. В Лиге Европы примут участие московские клубы "Спартак" и "Локомотив". В Лиге конференций российских команд не будет - "Рубин" и "Сочи" вылетели из турнира на стадии 3-го раунда квалификации.

У Украины также в еврокубках осталось три команды из пяти. Киевское "Динамо" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, донецкий "Шахтер" выступает в квалификации этого турнира, а луганская "Заря" играет в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

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Теги: Франков УЕФА
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