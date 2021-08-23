"Все мы понимаем важность этой игры. Мы выйдем на поле с намерением забить: это важно. Нас ждет сложная игра.
Первый матч закончился нашей победой, но мы знаем, что нас ждет талантливый соперник с хорошими игроками. Будут долгие периоды, когда они будут заставлять нас гоняться за мячом, но мы к этому готовы", — передаёт слова Жезуша сайт УЕФА.
Напомним, первая игра двухматчевого противостояния завершилась победой "Бенфики". Лиссабонцы одолели соперника со счётом 2:1.
Ответный матч пройдёт сегодня в Эйндховене. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
В предыдущем раунде "Бенфика" в двух матчах обыграла "Спартак". В каждой из игр лиссабонцам удалось поразить ворота москвичей дважды, оставив свои владения в неприкосновенности.
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Наставник "Бенфики" Жезуш - о предстоящем матче с ПСВ: мы выйдем на поле с намерением забить
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ.
Фото: инстаграм Жорже Жезуша
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