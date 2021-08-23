Матчи Скрыть

Сделать ставку

Наставник "Бенфики" Жезуш - о предстоящем матче с ПСВ: мы выйдем на поле с намерением забить

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ.
Фото: инстаграм Жорже Жезуша
"Все мы понимаем важность этой игры. Мы выйдем на поле с намерением забить: это важно. Нас ждет сложная игра.

Первый матч закончился нашей победой, но мы знаем, что нас ждет талантливый соперник с хорошими игроками. Будут долгие периоды, когда они будут заставлять нас гоняться за мячом, но мы к этому готовы", — передаёт слова Жезуша сайт УЕФА.

Напомним, первая игра двухматчевого противостояния завершилась победой "Бенфики". Лиссабонцы одолели соперника со счётом 2:1.

Ответный матч пройдёт сегодня в Эйндховене. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

В предыдущем раунде "Бенфика" в двух матчах обыграла "Спартак". В каждой из игр лиссабонцам удалось поразить ворота москвичей дважды, оставив свои владения в неприкосновенности.

Уткин объяснил, почему у "Спартака" не было никаких шансов против "Бенфики"

Голы Рафы Силвы и Вайгля принесли "Бенфике" победу над ПСВ в матче квалификации Лиги чемпионов

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бенфика Жезуш
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Ну такое себе предложение". Жена Дюпина прокомментировала возможную отмену лимита на легионеров
Дюков: стиль и видение футбола Карпина совпадает с нашим. Он - отличный мотиватор 1
"Вест Хэм" возглавляет таблицу АПЛ впервые с 2006-го года
СМИ: "Лион" попытается подписать Азмуна до закрытия трансферного окна 4
Президент РФС: действие лимита может быть эффективным в краткосрочный момент, в дальнейшем он уступает открытой конкуренции 1
Наставник "Бенфики" Жезуш - о предстоящем матче с ПСВ: мы выйдем на поле с намерением забить
Дюков: наш клубный футбол остался на уровне нулевых в то время, как европейский футбол уходит вперёд 6
Клуб третьего испанского дивизиона устроит среди своих болельщиков розыгрыш ужина с игроком "Барселоны"
Колыванов - о ничьей "Спартака": Витория начал дергаться и подстраиваться под "Арсенал" 1
Александр Дюков: наш футбол настолько же агентский, насколько в Европе и мире 1
"Вест Хэм" в большинстве разгромил "Лестер"
Кавазашвили - о лимите на легионеров: контракт игрока не должен смотреть на национальность 2 эксклюзив
Агент Маскареля заявил, что игрока хотели подписать "Зенит" и "Локомотив" 3
Гол Диаса принес "Милану" победу над "Сампдорией" в стартовом туре Серии А
Кавазашвили: отмена лимита на легионеров в РПЛ - большая ошибка 6 эксклюзив
Шевченко посетил тренировку "Шахтера" перед ответным матчем с "Монако" в Лиге чемпионов (видео)
СМИ: Месси дебютирует за "ПСЖ" в матче против "Реймса"
"Севилья" вырвала победу в матче с "Хетафе"
Агент Фернандо: со "Спартаком" был контакт. Сказали, у них нет места для иностранца из-за лимита 1
Новичок "Эльче" Маскарель отклонил выгодное предложение "Зенита" 5
Стал известен соперник сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира по пляжному футболу
СМИ: ограничения посещаемости матчей РПЛ планируют сохранить до конца 2021 года
ЧМ по пляжному футболу: сборная России разгромила Японию и вышла в 1/4 финала 10
Терехов: из-за травмы, к сожалению, не получится поехать в сборную
Источник: "Лион" возобновил интерес к защитнику "Спартака" Жиго 5
Отец Марадишвили: Костя - игрок ЦСКА. У него контракт до 2025 года 17
Первый канал покажет матчи сборной России с Хорватией и Кипром
Гендиректор "Локомотива" - о Бека-Бека: молодой и перспективный игрок с потенциалом для роста 1
СМИ: "Спартак" интересуется Владиславом Игнатьевым 31
Джердан Шакири заключил трехлетний контракт с "Лионом"
Все новости
-