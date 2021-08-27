Напомним, вчера в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. По ее итогам соперниками "сине-бело-голубых" стали туринский "Ювентус", лондонский "Челси" и шведский "Мальме". 1-й тур группового этапа состоится 14-15 сентября. Расписание матчей станет известно позже.
"Честно говоря, сразу после игры с ЦСКА довольно сложно воспринимать эмоционально результаты жеребьевки. Но в принципе и так читалось, что у нас будут сложные соперники, какие-то две команды точно хорошие попадутся, а может и три. Конечно, нынешняя группа сильнее тех, что попадались до этого. Все не подарок, особенно на выезде. Со всеми будет сложно", - приводит слова Кержакова "Матч ТВ".
В 6-м туре РПЛ "Зенит" на своем поле победил ЦСКА (1:0). Единственный гол забил нападающий петербургской команды Сердар Азмун. "Зенит" занимает 1-е место в таблице, имея в активе 14 очков.
М. Кержаков - о группе ЛЧ: конечно, нынешняя сильнее тех, что попадались до этого
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: РПЛ
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