— "Зенит" единственный представитель от России в Лиге чемпионов. Это большая дополнительная ответственность. Думаю, следить за "Зенитом", переживать за нас будут не только в Петербурге, но и поклонники футбола во всей стране.
Тем более, что у "Зенита" сейчас самая большая армия болельщиков, — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Матч "Челси" — "Зенит" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня. Начало встречи: 22:00 мск.
Стало известно, что в матче сможет принять участие полузащитник российского клуба Вильмар Барриос.
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Аршавин: думаю, следить за "Зенитом", будут не только в Петербурге, но и по всей стране
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин считает, что поддерживать клуб в игре с "Челси" будут не только болельщики сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"